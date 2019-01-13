قمة ثنائية بين السيسي وعبدالله بالعاصمة الأردنية ..تعرف على التفاصيل

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استهل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أولى زياراته الخارجية، في عام 2019، اليوم الأحد، الموافق 13 يناير، بزيارة رئاسية للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الأردنية عمان، وكان في استقباله الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وكبار المسئولين الأردنيين.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم عقد جلسة مباحثات ثنائية ضمت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس والعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، وبحضور ولي عهد المملكة الأردنية الأمير الحسين بن عبد الله، حيث أشاد الرئيس بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والأردن على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدًا اهتمام مصر بمواصلة تعزيز تلك العلاقات ودفعها قدمًا للأمام على كافة المستويات.

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وتناولت جلسة المباحثات الثنائية التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأظهرت المباحثات حرص البلدين على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

وأضاف السفير بسام راضي، أن من ناحيته فقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني على تقدير الأردن قيادة وشعبًا للعلاقات التاريخية مع مصر، لافتً إلى التطلع للارتقاء بأطر التعاون القائمة بين البلدين.

كما أشاد العاهل الأردني بدور مصر المحوري في المنطقة وجهودها في ترسيخ الاستقرار ومواجهة الإرهاب، بما يصب في خدمة مصالح الشعوب العربية في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة برمتها تحديات غير مسبوقة أثرت على استقرار وسلامة الدول العربية وأمن شعوبها.

وذكر السفير بسام راضي أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يسهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين ولاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدوائية والنقل والطاقة، وتصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن.

وتناولت جلسة المباحثات الثنائية، استعراض أخر المستجدات والأوضاع على الساحتيين الإقليمية والدولية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن بعض القضايا المشتركة ، على رأسها القضية الفلسطينية وآفاق عملية السلام في الشرق الأوسط، إذ أكد الزعيمان المصري والأردني على أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، استنادًا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يساهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.

كذلك تم النقاش تباحث الجانبان حول الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، مؤكدين ضرورة العمل على دفع الجهود الدولية الرامية للتصدى للإرهاب، في إطار إستراتيجية شاملة تسعى للقضاء على هذه آلافة التي باتت تهدد المجتمع الدولى بأسره.

واستعرض الزعيمان كذلك الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، وخاصة في سوريا وليبيا واليمن، حيث تم تأكيد ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمات المنطقة، ودعم الجهود الرامية لوقف العنف وتحسين الأوضاع الإنسانية لإنهاء المُعاناة التي تتعرض لها شعوب هذه الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

وفي نهاية اللقاء ،اتفق كلا الجانبين المصري والأردني، على الاستمرار في التنسيق المكثف بين الدولتين من أجل التصدي للتحديات غير المسبوقة التي تهدد أمن واستقرار الأمة العربية.

جدير بالذكر أن العاهل الأردني ، جلالة الملك عبد الله الثانين قد أقام مأدبة غداء تكريمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له، ثم اصطحب العاهل الأردني الرئيس إلى مطار ماركا العسكري حيث كان في مقدمة مودعيه.