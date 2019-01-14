وزيرة التضامن.. مبادرة “حياة كريمة” سوف تبدأ من الصعيد

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صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، “إن مبادرة حياة كريمة، التي تم إطلاقها من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي مع بداية عام 2019، سوف تعمل المبادرة على توفير سبل حياة كريمة، وحياة صحية للمواطنين”.

وجاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال لقاء تلفزيوني لها عبر برنامج “حكاية الوطن”، والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية الأولى المصرية، وطالبت والي “ببدء إطلاق فعاليات مبادرة حياة كريمة في المحافظات الأكثر احتياجًا، وخصوصًا في قرى ومناطق الصعيد”.

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وأضافت والي “أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمحافظات الحدودية والنائية”، ولفتت “إلى أن الصعيد المصري له الاهتمام الأكبر في مشاريع التي تطلقها الدولة المصرية، وخصوصًا المشروعات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي”.

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