الأرصاد الجوية تعلن عن موعد انكسار الموجة الباردة

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صرح رئيس هيئة الأرصاد الجوية أحمد عبد العال، “إن الخميس القادم، سوف نشهد حالة من انكسار الموجة الباردة، وسوف يحدث تحسن في الأحوال الجوية”.

جاءت تصريحات رئيس هيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “انفراد”، الذي يقدمه سعيد حساسين، اليوم الأحد، ولفت “إن الأسبوع القادم سوف تكون الأحوال الجوية ألطف من الجو الحالي”.

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وأضاف عبدالعال “إلى أن نشاط الرياح هو ما يتسبب في إحساس المصريين بانخفاض الحرارة، ونصح جميع المواطنين بالابتعاد تماما عن الأتربة، وعدم نزول الصيادين البحر حتى نهاية الأسبوع، وتخفيض السرعة على الطرق السريعة حرصًا على سلامة الجميع”.

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