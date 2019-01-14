التضامن: أكثر من 2 مليون أسرة مستحقة لمعاش تكافل وكرامة خلال 2018

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أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، “إن تكافل وكرامة، قد بدأت خلال عام 2015 مع ما يقارب من خمسين ألف أسرة، ووصلت خلال العام السابق لأكثر من اثنين مليون أسرة مصرية”.

جاءت تصريحات الدكتور غادة والي، خلال لقاءها التليفزيوني الذي تم بثه عبر القناة الفضائية الأولى، وأضافت “أن معاش الضمان الاجتماعي بدأ بمليون ونصف أسرة، وانخفض خلال الفترة السابقة، بسبب عملية المراجعة والفحص، حيث يقومون بتحويل الأسر للحصول على معاش تكافل وكرامة”.

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وأكدت والي “أن هناك أكثر من ثلاثين ألف باحث اجتماعي في مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى ميكنة برامج الوزارة بالكامل من أجل حصر الحاصلين على الدعم والمعاشات”.

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