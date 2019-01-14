وزارة التموين تعلن موعد بدء الأوكازيون الشتوي 2019

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء الأوكازيون الشتوي اعتبارًا من اليوم الاثنين، وتصل مدة الأوكازيون لمدة شهر كامل في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وأهابت وزارة التموين بجميع المحلات التجارية الراغبة في الاشتراك في الأوكازيون الشتوي سرعة الحصول على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها، والواقع فى دائرتها المحل التجاري من أجل مشاركتهم في الأوكازيون الشتوي.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، أصدر القرار رقم ستة لعام 2019، الخاص بدء فترة التصفية الأولى من “الأوكازيون الشتوى” لعام 2019 اعتباراً من غد الاثنين الرابع عشر من شهر يناير الجاري لعام 2019، ولمدة شهر كامل.

وأكد الوزير “أن يكون لكل محل مدة أسبوعان من أجل المساهمة فى تخفيف العبء على المواطنين من خلال شرائهم منتجات وملابس بأسعار مخفضة، وكذلك فى مساعدة التجار من أجل انتعاش حركة البيع”.

كما ألزم القرار الوزاري الجهات المشاركة في الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية، مع مقارنتها في بيان عن السعر الفعلي للسلعة التي سوف يتم طرحها خلال فترة الأوكازيون الشتوي.

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