الأرصاد:تراجع في نشاط الرياح اليوم على أن يعود غدًا بقوة.. والجليد يكسو سانت كاترين

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حالة من الطقس غير المستقر تسود البلاد هذه الأيام ، وحسب ما جاء في النشرة اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، فإن خبراء الأرصاد يتوقعون،أن يسود اليوم الأثنين، الموافق 14 يناير، طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد .

وحول نشاط الرياح، أوضح الخبراء أنها تنشط جنوبية غربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة ، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة .

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وأكد بيان هيئة الأرصاد الجوية حول طقس اليوم الإثنين، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة..

أما فيما يخص حالة البحرين، فإن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة ويصل ارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 5ر3 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

ومن ناحيته، كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح المحملة بالأتربة، سيعود من جديد بداية من يوم الغد الثلاثاء والأربعاء المقبل، على أن تكون ذروته غدًا الثلاثاء حيث سوف تشهد البلاد، عاصفة ترابية أعنف من التي شهدتها أمس الأحد، مضيفًا أن العاصفة ستكون مصحوبة بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الوجه البحري والتي لن تنقطع حتى نهاية الأسبوع.

وأكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية ستشهد تحسنًا نوعيًا، بداية من يوم الخميس المقبل، وكشف أن درجات الحرارة في القاهرة في المساء تصل إلى 7 درجات، وتقل في مدينة السادس من أكتوبر إلى 4 درجات في الساعات الأولى من الصباح.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن التغييرات المناخية التي تمر بها البلاد، هي التي أدت إلى حدوث تقلبات في الأحوال الجوية في مصر في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن هناك توقعات بسقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى ، مضيفًا إن فرص سقوط الأمطار قليلة، خاصة وأن الرياح القادمة من الصحراء الغربية جافة جدا على القاهرة يتعذر معها سقوط الأمطار.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن مدينة سانت كاترين، هي المدينة التي تشهد أعلى معدل لانخفاض درجات الحرارة ، حيث تصل إلى 4 درجات تحت الصفر، وهو ما يجعل الجليد الأبيض يكسو المدينة.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الأشخاص، مرضى الجهاز التنفسي، بالابتعاد عن التعرض للأتربة مع مراجعة الطبيب المختص دائما، ومطالبا الصيادين بعدم النزول إلى عرض البحر المتوسط والأحمر، خاصة مع حدوث اضطراب كامل للبحرين، مع ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في المساء، ومطالبا السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة في الفترة الحالية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 14 يناير، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية :

الصغرى العظمى

القاهرة 09 17

شبين الكوم 08 18

طنطا 08 18

دمنهور 08 16

الإسكندرية 08 16

بلطيم 09 17

مطروح 08 17

السلوم 06 16

سيوة 07 17

بورسعيد 10 18

دمياط 09 17

الزقازيق 09 16

الاسماعيلية 08 18

السويس 09 17

العريش 03 20

رفح 04 19

رأس سدر 12 19

نخل 05 15

نويبع 15 16

طابا 10 16

كاترين 03 10

الطور 09 16

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 12 20

مرسى علم 13 20

الفيوم 08 17

بنى سويف 08 17

المنيا 08 17

أسيوط 07 17

سوهاج 10 17

قنا 10 18

الأقصر 10 18

أسوان 10 18

أبوسمبل 10 18

الوادى الجديد 09 19

شلاتين 15 24

ابو رماد 14 23

راس حدربة 15 22

حلايب 16 23

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 14 يناير، على عدد من المدن والعواصم العربية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 30

المدينة 15 26

الرياض 13 27

المنامة 19 24

أبوظبى 13 27

الدوحة 19 24

الكويت 13 22

دمشق 04 11

بيروت 13 16

عمان 03 09

القدس 04 10

غزة 10 17

بغداد 07 17

مسقط 20 25

صنعاء 06 26

الخرطوم 15 31

طرابلس 12 16

تونس 10 16

الجزائر 06 15

الرباط 05 17

نواكشوط 16 28

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين، الموافق 14 يناير، على بعض مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 06

اسطنبول 04 08

اسلام اباد 03 17

نيودلهى 05 19

جاكرتا 25 30

بكين -08 06

كوالامبور 23 33

طوكيو 00 09

أثينا 06 12

روما 00 14

باريس 03 09

مدريد 00 14

برلين 00 03

لندن 04 09

مونتريال -18 -12

موسكو -03 -02

نيويورك -04 02

واشنطن -03 01: