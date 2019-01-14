الحكومة تعلن موعد الانتهاء من النهر الأخضر في العاصمة الإدارية

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شهد المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، بدء العمل في منطقة النهر الأخضر ، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء ، إن النهر الاخضر في العاصمة الإدارية الجديدة ، سوف يكون أكبر مدينة مركزية حديثة على مستوى العالم ، موضحا أن الحديقة سوف تكون مفتوحة لكل المواطنين ، وسوف تتضمن أنشطة ترفيهية للمواطنين والخدمات كافة ، لتكون علامة مميزة في العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتم الانتهاء من هذا النهر ، في 30 يونيو من العام 2020.

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المرحلة الأولى من المشروع تصل إلى 10 كيلو مترات ، وذلك باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار ، بنحو 9 مليارات جنيه ، حيث يبدأ النهر الأخضر من الطريق الدائري الأوسطي ، حتى الدائري الإقليمي ، ويتضمن حديقة إسلامية وأخرى نباتية ، إضافة إلى مروره وسط منطقة الأعمال المركزية.