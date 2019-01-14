الحكومة تعلن موعد تنفيذ «جاردن سيتي» في العاصمة الإدارية

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قال المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إن زيارته إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، شملت تفقد 3 مشروعات كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة.

لافتا إلى أن المياه التى ستتواجد بالنهر الأخضر، ستعتمد على إعادة تدوير المياه بعد معالجتها.

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وخلال كلمته في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أوضح رئيس مجلس الوزراء ، أن المياه التي سوف تكون موجودة بالنهر الأخضر ، سوف تعتمد على إعادة تدوير المياه بعد معالجتها ، لافتا إلى أن حجم العمل في منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة ، غير مسبوق في تاريخ مصر ، حيث يتم الصب على مدار 8 ايام متواصلة ، ويتجاوز طول الأبراج بها 390 مترا ، فضلا عن مجموعة أبراج أخرى.

وزاد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن الحي السكني الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة ، هو نموذج متطور لحي جاردن سيتي في القاهرة ، لإعادة إحياء التراث بنفس الطراز ، ومن المخطط الانتهاء من حي جاردن سيتي ، في 30 يونيو من العام 2020.

وشهد المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، صباح اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، انطلاق العمل في منطقة النهر الأخضر ، في العاصمة الإدارية الجديدة ، قائلا إنه سوف يكون أكبر مدينة مركزية حديثة على مستوى العالم ، وأن الحديقة سوف تكون مفتوحة لكل المواطنين ، وسوف تتضمن أنشطة ترفيهية للمواطنين والخدمات كافة ، لتكون علامة مميزة في العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتم الانتهاء منه في 30 يونيو من العام 2020.

المرحلة الأولى من المشروع تصل إلى 10 كيلو مترات ، وذلك باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار ، بنحو 9 مليارات جنيه ، حيث يبدأ النهر الأخضر من الطريق الدائري الأوسطي ، حتى الدائري الإقليمي ، ويتضمن حديقة إسلامية وأخرى نباتية ، إضافة إلى مروره وسط منطقة الأعمال المركزية.