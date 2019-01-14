انخفاض في درجات الحرارة وسانت كاترين «درجة واحدة».. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

Advertisements

تنخفض درجات الحرارة ، غدا الثلاثاء الموافق 15 يناير من العام الحالي 2019 ، حيث يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، يكون مائل للبرودة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وتوقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ، وأن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على الأنحاء كافة ، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة ، وتصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ، وكذلك انخفاض الرؤية الأفقية وزيادة الإحساس ببرودة الجو.

Advertisements

ولفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، غدا الثلاثاء الموافق 15 يناير من العام الحالي 2019 ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

القاهرة ، العظمى 16 درجة ، الصغرى 8 درجات.

الإسكندرية ، العظمى درجة 16 ، الصغرى 10 درجات.

مطروح ، العظمى 16 درجة ، والصغرى 7 درجات.

سوهاج ، العظمى 17 درجة ، الصغرى 7 درجات.

قنا ، العظمى 17 درجة ، الصغرى 7 درجات.

أسوان ، العظمى 18 درجة ، الصغرى 8 درجات.

سانت كاترين ، العظمى 12 درجة ، الصغرى درجة واحدة.