السيسي يستقبل المفوض السامي لشؤون اللاجئين في «الاتحادية»

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فيليبو جراندي ، الذي بدأ حاليًا زيارة رسمية إلى مصر ، في قصر الاتحادية ، وذلك حسب ما صرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الجدير بالذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، تعتبر مصر مثالا رائدًا في المنطقة في استضافة اللاجئين في بيئة حضرية ، من دون وضعهم في مخيمات ، وفي تقديم الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم على قدم المساواة مع المصريين.

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وتستضيف مصر أكثر من 242 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، من أصل 58 جنسية مختلفة ، يتركزون بشكل رئيسي في القاهرة الكبرى والإسكندرية والساحل الشمالي.