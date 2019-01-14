تعرف على ضوابط الحج السياحي للعام 1440هـ

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اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1440هـ ، والتى تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة مجدي شلبي ، رئيس قطاع الشركات السياحية في الوزارة.

ويفتح باب تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين عن طريق الشركات السياحية ، غدا الثلاثاء الموافق 15 يناير من العام الحالي 2019 ، وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها وزارة السياحة ، باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي ، قبل بدء موسم الحج بنحو 8 أشهر ، ما يعطي فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة والشركات السياحية وكذلك المواطنين.

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الضوابط التي اعتمدتها وزيرة السياحة ، تضمنت تلبية الشرائح المجتمعية كافة والتي تمثلت في أكثر من مستوى ، حيث ذهب الجانب الأكبر من التأشيرات للمستوى الاقتصادي والبري ، مراعاة لمحدودي الدخل والطلب المتزايد من هذه الشريحة المجتمعية.

مجدي شلبي ، رئيس قطاع الشركات السياحية في الوزارة ، أعلن عدم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي «الداخلية أو التضامن» ، التقدم للقرعة الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة ، تنفيذا للتكليفات الصادرة من اللجنة الوزارية العليا للحج.

ويقدم موقع «مصر 365» ، ضوابط الحج التي اعتمدتها وزارة السياحة ، وهي كما يلي:

1. أن يكون مبلغ جدية الحجز للمستوى السياحي 5 نجوم ، 20 ألف جنيه ، و15 ألف جنيه للمستوى السياحي 4 نجوم ، و15 ألف جنيه للمستويين الاقتصادي والبري ، وفق آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن.

2. قصر حالات الاستبدالات بعد إعلان نتيجة القرعة ، على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية بمقتضى حكم قضائي نافذ ، شرط أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة.

3. ألا يقل موديل الأتوبيس المقل لحجاج البري عن العام 2010 ، وأن يكون مزود بجهاز «G P S» ومحدد السرعة ، لضمان حداثة الموديل وتقديم خدمة أفضل لحجاج البر.

4. ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكبا.

5. عدم السماح للشركات المنظمة لبرامج الحج هذا الموسم إلا بتنفيذ مستوى واحد فقط (5 نجوم أو 4 نجوم أو اقتصادي أو بري) ، والالتزام بذلك على المسار الإلكتروني للحج.

6. لن يسمح بتعديل وسيلة السفر.

من جانبها ، وجهت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، بالمتابعة المستمرة للشركات السياحية المنظمة للحج ، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه المواطنين بما جاء في العقد المبرم معهم ، مراعاة لمصالح الحاج المصري منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.