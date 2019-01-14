«النواب» يرد على اتهامه بإباحة بيع «الخمور»

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قال صاحب مشروع قانون المحلات التجارية والصناعية ، محمد الفيومي عضو مجلس النواب ، اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2018 ، إن مواقع التواصل الاجتماعي هاجمت المجلس أمس الأحد ، وزعمت أنه أباح بيع الخمور في المحلات العامة.

الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، قال خلال كلمته في فعاليات الجلسة العامة اليوم الإثنين ، إن هذا الاتهام جزء من الحرب على البرلمان ، رغم أن الآداب العامة والنظام العام لهم قواعد معروفة ، فأي شيء يخدش حياء المواطنين في أي مكان عام أو خاص يتم منعه.

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وتابع الدكتور علي عبد العال ، أنه بالنسبة لاستيراد الخمور وتداولها ، فهناك قانون خاص بها ويجرم كل من يستورد أي يتداول خمور خارج نطاق القانون ، فضلا عن تجريم بعض الأفعال في الأماكن العامة ، وكون هناك شخص لا يفهم القانون فهذه ليست مشكلة البرلمان ، لأنه لا يبيح ما هو ممنوع بقوانين أخرى.

وزاد رئيس مجلس النواب: «البواخر السياحية لها ترخيص ببيع الخمور ، لأننا دولة سياحية يأتي إليها أجانب من دول عديدة ، كما أننا دولة مدنية تحترم الحريات ، ونؤمن بفكرة المواطنة ونحافظ على مبدأ حرية العقيدة ، وفي الوقت ذاته نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا».

وأمس الأحد ، ألغى مجلس النواب المادة رقم 28 من مشروع قانون المحلات العامة في أثناء مناقشته ، والخاصة بالترخيص للمحلات العامة ببيع الخمور ، حيث إن الامر منصوص عليه في قانون آخر ينظمه.