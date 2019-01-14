«الطيب» يطالب بإعادة النظر في «واقعة الحضن».. والجامعة تستجيب

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طالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، مجلس التأديب الأعلى للطلاب في جامعة الأزهر ، بإعادة النظر في العقوبة التي وقعها بحق إحدى طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية في المنصورة ، لإقدامها على تصرف غير مقبول ، خلال وجودها خارج مقر الجامعة ، بما يمس تقاليدنا الدينية والشرقية.

شيخ الأزهر الشريف ، دعا مجلس التأديب الأعلى للطلاب في جامعة الأزهر ، بأن يضع في اعتباره حداثة سن الطالبة ، والحرص على مستقبلها التعليمي ، وأن يؤدي واجبه في النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات، وذلك بعد أن قررت جامعة الأزهر ، فصل طالبة في كلية اللغة العربية فرع الجامعة في المنصورة نهائيا ، صاحبة واقعة الحضن.

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من جانبه ، قال الدكتور أشرف البدويهي ، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات ، إن الجامعة سوف تنظر في قرار مجلس التأديب بشأن عقوبة طالبة المنصورة ، وذلك استجابة لطلب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، أضاف نائب رئيس الجامعة لفرع البنات ، أن مطالبة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، بإعادة النظر في العقوبة ، سوف يتم تنفيذه على الفور.