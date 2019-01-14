«الصحة» تعلن موعد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

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أعلنت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، حيث تبدأ من يوم 24 فبراير المقبل ، وتستمر لمدة 4 أيام.

الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، قالت إن التطعيم يستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ، لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بالمجان ، موضحة أن الحملة تستهدف 16.5 مليون طفل ، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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من جانبه ، قال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمهى باسم وزارة الصحة والسكان ، إن آخر حالة شلل أطفال مسجلة في مصر كانت منذ 14 عاما ، موضحا أن الوزارة تنفذ حملات التطعيم ضد المرض سنويا ،للتأكد من رفع المناعة المجتمعية للأطفال ، واستمرار الحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

وفي سياق متصل ، لفت الدكتور علاء عيد ، رئيس قطاع الطب الوقائي ، إلى أن التطعيم ضروري لكل الأطفال في الفئة العمرية المستهدفة ، وأن الفرق الطبية سوف تعمل على مدار الأيام الأربعة ، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءً ، موضحا أن التطعيم سوف يكون من منزل إلى منزل في الريف ، لضمان الوصول لجميع الأطفال المستهدفين ، أما المدن فسوف يكون التطعيم بها بواسطة فرق متحركة في الشوارع ، مع جود فرق ثابتة في المراكز الصحية ومكاتب الصحة ، والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ، حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي ، أن وزارة الصحة سوف تعمل على نشر فرق ثابتة ، يجوار المساجد والكنائس والنوادي ، وفي الأسواق ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق ومواقف سيارات السفر، والحدائق العامة ، لتقديم خدمات التطعيم بالمجان.

وأوضح الدكتور علاء عيد ، أن التطعيم يتم باستخدام 19 مليون جرعة من تطعيم شلل الأطفال الفموي لجميع الأطفال ، حيث يشارك في الحملة نحو 90 ألف شخص ، تم إعدادهم وتدريبهم على العمل ، موضحا أن عدد المشرفين على الحملة 15 ألف مشرف.