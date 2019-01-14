السيسي: مصر لم تطلب دعما دوليا لمساعدتها في تحمل أعباء اللاجئين

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أشاد بعلاقة التعاون بين مصر والمفوضية والممتدة منذ عقود ، كما ثمّن جهود المفوضية على الصعيد الدولي ، في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين.

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من جانبه ، لفت فيليبو جراندي ، إلى حرص مفوضية اللاجئين على تعزيز التعاون مع مصر ، كما تحدث عن محورية دورها على المستويين الإقليمي والدولي ، وأعرب عن تقدير المفوضية لجهود مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة ، وحرصها على معاملتهم كمواطنين ، فضلا عن نجاحها في منع خروج أي حالة هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ أكثر من عامين.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن اللقاء شهد استعراض سبل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونزوح اللاجئين ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وأشكال النزوح البشري كافة ، من خلال مقاربة شاملة تعالج جذورها وأبعادها ، المتعلقة بشكل أساسي بالتنمية والاستقرار الأمني والسياسي.

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى الأعباء التي تتحملها مصر باعتبارها مقصدا للاجئين ، لا سيما في ضوء حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية ، وتوفير سُبل العيش الكريم للاجئين ، وعدم عزلهم في مخيمات أو مراكز إيواء ، وأضاف: «رغم تحمل مصر تلك الأعباء ، وفي ظل دقة الظرف الاقتصادي ، إلا أن مصر لم تزايد بتلك القضية ولم تتلق أي دعم دولي ، للمساعدة في تحمل الضغوط الناجمة عن استضافة اللاجئين المنتشرين في عدد كبير من محافظات مصر ، يمارسون حياتهم الطبيعية جنبا إلى جنب مع الشعب المصري».

وتحدث المفوض السامي للأمم المتحدة ، عن جهود المفوضية للتعامل مع تداعيات أزمة تدفق اللاجئين في العالم ، بعد تزايد عددهم بشكل كبير مؤخرا ، نتيجة تصاعد الأزمات في عدد من المناطق الجغرافية حول العالم.

وزاد فيليبو جراندي ، أن التوصل إلى حلول للصراعات القائمة ، يمثل الخطوة الأولى لمعالجة جذور أزمة تدفق اللاجئين ، حيث أعرب عن تطلعه لمواصلة مصر جهودها في سبيل التوصل لتسويات سياسية لهذه الأزمات.