«النواب» يوافق على إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

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أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال. خلال جلسته العامة اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، من حيث المبدأ ، على مشروع قانون خاص بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ، وذلك بحضور المهندس هشام عرفات وزير النقل والمواصلات ، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ، يهدف إلى توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري ، للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي في جهة واحدة ، وتنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات ، وخدمات النقل الدولي ، وذلك بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة ، لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع ، وذلك بهدف رفع كفاءة المرافق التي تتولى إدارة وسائل النقل العام ، وتوحيد منظومة النقل وتحديث آلياته ووحداته ، ودعم وتطوير مشروعاته في كل المحافظات.

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وبعد إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الجديد ، يتم إلغاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات ، وكذلك جهاز تنظيم النقل في القاهرة الكبرى ، فضلا عن نقل حقوق والتزامات الجهازين اللذين تم إلغاؤهما ، وحقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ، المتعلقة بالنقل البري إلى الجهاز الجديد ، وأيضا نقل العاملين في الجهات التي تم إلغاؤها ، وإدارات النقل البري في الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري إلى الجهاز المقرر إنشاؤه ، بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.