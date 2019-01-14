«النواب» يوافق على إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

منذ 48 دقيقة أخبار مصر
«النواب» يوافق على إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال. خلال جلسته العامة اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، من حيث المبدأ ، على مشروع قانون خاص بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ، وذلك بحضور المهندس هشام عرفات وزير النقل والمواصلات ، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ، يهدف إلى توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري ، للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي في جهة واحدة ، وتنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات ، وخدمات النقل الدولي ، وذلك بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة ، لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع ، وذلك بهدف رفع كفاءة المرافق التي تتولى إدارة وسائل النقل العام ، وتوحيد منظومة النقل وتحديث آلياته ووحداته ، ودعم وتطوير مشروعاته في كل المحافظات.

وبعد إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الجديد ، يتم إلغاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات ، وكذلك جهاز تنظيم النقل في القاهرة الكبرى ، فضلا عن نقل حقوق والتزامات الجهازين اللذين تم إلغاؤهما ، وحقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ، المتعلقة بالنقل البري إلى الجهاز الجديد ، وأيضا نقل العاملين في الجهات التي تم إلغاؤها ، وإدارات النقل البري في الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري إلى الجهاز المقرر إنشاؤه ، بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.