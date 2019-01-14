جامعة الأزهر: قد نخفف عقوبة طالبة «واقعة الحضن» استجابة لـ«الطيب»

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قال المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر ، الدكتور أحمد زراع ، إن مجلس التأديب الأعلى سوف يستجيب لنصيحة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، بشأن تخفيف أو إلغاء العقوبة الموقعة على طالبة المنصورة ، الشهيرة بطالبة «واقعة الحضن».

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، في برنامج «صالة التحرير» ، المذاع على قناة «صدى البلد» ، أضاف الدكتور أحمد زراع: «قد تخفف عقوبة طالبة الأزهر إلى فصل سنة أو سنتين ، ما ارتكبته طالبة المنصورة فعل فاضح يجرمه القانون ، خاصة أنه في مكان دراسة وعلمي».

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وتابع المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر: «الفيديو الذي تداول للواقعة ، تسبب في تحدث البعض عن أخلاق طلاب الأزهر ، ما أساء للمؤسسة الأزهرية والمجتمع المصري» ، لافتا إلى أن شيخ الأزهر تدخل باعتباره أبا لكل الأزهريين.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، طالب اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، مجلس التأديب الأعلى للطلاب في جامعة الأزهر ، بإعادة النظر في العقوبة التي وقعها بحق إحدى طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية في المنصورة ، لإقدامها على تصرف غير مقبول ، خلال وجودها خارج مقر الجامعة ، بما يمس تقاليدنا الدينية والشرقية ، حيث دعا مجلس التأديب الأعلى للطلاب في جامعة الأزهر ، بأن يضع في اعتباره حداثة سن الطالبة ، والحرص على مستقبلها التعليمي ، وأن يؤدي واجبه في النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات ، وذلك بعد أن قررت جامعة الأزهر ، فصل طالبة في كلية اللغة العربية فرع الجامعة في المنصورة نهائيا ، صاحبة واقعة الحضن.

من جانبه ، قال الدكتور أشرف البدويهي ، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات ، إن الجامعة سوف تنظر في قرار مجلس التأديب بشأن عقوبة طالبة المنصورة ، وذلك استجابة لطلب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.