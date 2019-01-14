استجابة لـ«الطيب».. جامعة الأزهر تلغي عقوبة طالبة «واقعة الحضن»

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اجتمع مجلس التأديب الأعلى للطلاب في جامعة الأزهر ، اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، لإعادة النظر في عقوبة الفصل النهائي ، التي صدرت عن مجلس التأديب بحق إحدى طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية في المنصورة ، بغد تداول مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو اشتهر بـ«واقعة الحضن».

مجلس التأديب الأعلى للطلاب ، قرر في جلسته الطارئة اليوم الإثنين ، إلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بالفصل النهائي لطالبة المنصورة وتخفيف عقوبتها ، حيث اكتفى بحرمانها من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام فقط ، حرصًا على مستقبلها التعليمي، بعد أن أبدت أسفها الشديد عما بدر منها من سلوك ، وتعهدت كذلك بالالتزام بأخلاقيات طلاب العلم وقيم المجتمع.

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وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، طالب اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، مجلس التأديب الأعلى للطلاب في جامعة الأزهر ، بإعادة النظر في العقوبة التي وقعها بحق إحدى طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية في المنصورة ، لإقدامها على تصرف غير مقبول ، خلال وجودها خارج مقر الجامعة ، بما يمس تقاليدنا الدينية والشرقية ، حيث دعا مجلس التأديب الأعلى للطلاب في جامعة الأزهر ، بأن يضع في اعتباره حداثة سن الطالبة ، والحرص على مستقبلها التعليمي ، وأن يؤدي واجبه في النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات ، وذلك بعد أن قررت جامعة الأزهر ، فصل طالبة في كلية اللغة العربية فرع الجامعة في المنصورة نهائيا ، صاحبة واقعة الحضن.

من جانبه ، قال الدكتور أشرف البدويهي ، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات ، إن الجامعة سوف تنظر في قرار مجلس التأديب بشأن عقوبة طالبة المنصورة ، وذلك استجابة لطلب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.