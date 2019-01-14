السيسي يوجه «المشاط» برفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة

Advertisements

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، مع الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، وذلك المهندس شريف إسماعيل ، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، واللواء أمير سيد ، مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.

السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه خلال الاجتماع بتحقيق تنمية سياحية مستدامة ، عن طريق صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية ، تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري ، ومساهمته الإيجابية في أغلب الجوانب التنموية في الدولة ، عن طريق تعظيم الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك تنويع مصادر الدولة من العملة الصعبة ، وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.

Advertisements

بدورها ، استعرضت وزيرة السياحة ، الدكتورة رانيا المشاط ، برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة ، الذي يهدف إلى توظيف فرد واحد على الأقل من كل أسرة مصرية ، في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به ، عبر محور مؤسسي يعتمد على تأهيل الكوادر المتميزة من شباب العاملين في وزارة السياحة ، فضلا عن تطوير الهيكل التنظيمي والإداري للوزارة ، كي يكون أكثر فاعلية ، إضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري بالتدريب ، وتطوير الإطار التشريعي للسياحة في مصر ، وإعادة صياغة علاقات التعاون مع المؤسسات الدولية ومختلف الجهات الحكومية المعنية ، وتطوير منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية ، وزيادة القدرة التنافسية لمصر عبر مشروعات التعاون الدولية في مجال البنية السياحية التحتية.

وزاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن وزيرة السياحة استعرضت أيضا ، تطور الحركة السياحية إجمالا ، ومؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاع السياحة في مصر ، في الفترة من 2016 حتى 2018 ، والتي شهدت تحسنا في أعداد السائحين والإيرادات السياحية.