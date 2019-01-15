الأرصاد: طقس اليوم بارد على كافة الأنحاء وتحذيرات من عاصفة ترابية.. العظمى بالقاهرة 16 درجة

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جاءت توقعات خبراء الارصاد، حسب ما جاء في النشرة الدورية، التي تصدر بشكل يومي من هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، الموافق 15 يناير، طقس بارد على كافة الأنحاء، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا اليوم، ليسود طقس بارد على شمال البلاد ويمتد حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كذلك يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

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وأضاف خبراء الطقس أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

حول حالة البحرين، أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا ، ويصل ارتفاع الموج فيه يتراوح من 4 إلى 5 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 5ر1 متر إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

ومن ناحيته ذكر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يتوقع استمرار نشاط الرياح اليوم الثلاثاء، حيث تزداد سرعة الرياح وتكون مثيرة للأتربة والرمال وقد تصل إلى حد العاصفة على الطرق القريبة من السواحل، والأماكن المكشوفة.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية لقناة “اكسترا نيوز” أمس الإثنين، أن نشاط الرياح مستمر اليوم وغدًا، لافتًا إلى أن العاصفة الترابية تبلغ ذروتها اليوم.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الموجة الباردة التي تتعرض لها البلاد سوف تتكرر، وهذا أمر طبيعي في فصل الشتاء.

وأكد الدكتور أحمد عبدالعال، أن شتاء هذا العام لم يتغير كثيرًا عن السنوات السابقة، إلا فيما يخص نشاط الرياح والأتربة، والتي اختلفت نتيجة للتغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله.

وحسب ما ورد في نشرة الأرصاد الجوية، يقدم لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر وبعض العواصم العربية والأجنبية، لليوم الثلاثاء .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 15 يناير، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 08 16

شبين الكوم 08 17

طنطا 09 17

دمنهور 10 16

الإسكندرية 10 16

بلطيم 08 18

مطروح 07 16

السلوم 05 16

سيوة 06 17

بورسعيد 10 18

دمياط 09 18

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 07 17

السويس 08 16

العريش 02 18

رفح 04 18

رأس سدر 13 18

نخل 07 15

نويبع 14 18

طابا 09 16

كاترين 01 12

الطور 10 17

شرم الشيخ 12 22

الغردقة 10 21

مرسى علم 12 21

الفيوم 07 16

بنى سويف 07 16

المنيا 06 16

أسيوط 06 16

سوهاج 07 17

قنا 07 17

الأقصر 07 18

أسوان 08 18

أبوسمبل 08 18

الوادى الجديد 04 19

شلاتين 13 24

ابو رماد 14 23

راس حدربة 15 22

حلايب 14 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 15 يناير، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 30

المدينة 15 27

الرياض 16 27

المنامة 19 24

أبوظبى 18 27

الدوحة 20 25

الكويت 12 19

دمشق 04 12

بيروت 12 17

عمان 04 11

القدس 05 12

غزة 12 18

بغداد 07 19

مسقط 20 25

صنعاء 06 26

الخرطوم 17 33

طرابلس 09 17

تونس 07 17

الجزائر 07 15

الرباط 06 17

نواكشوط 16 27

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 15 يناير، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -04 06

اسطنبول 02 06

إسلام اباد 06 18

نيودلهى 06 20

جاكرتا 25 31

بكين -09 04

كوالامبور 23 32

طوكيو 05 10

أثينا 03 09

روما 03 13

باريس 03 09

مدريد -04 13

برلين 03 05

لندن 05 09

مونتريال -12 -09

موسكو -05 01

نيويورك -04 03

واشنطن -03 02