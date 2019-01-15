المرور: إغلاق جزئي بطريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوى الجمعة المقبلة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الموافق 15 يناير، أنه نظرًا لبعض أعمال الإنشاءات فقد تقرر إغلاق جزئي لطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي الجمعة المقبل.

حيث تقوم الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزيرالداخلية، بإنشاء كوبرى مشاة أعلى طريق ” القاهرة – الإسكندرية ” الصحراوى بمدخل منطقة مرغم، ما يستلزم إيقاف الحركة المرورية بمنطقة الأعمال جزئيا، يوم الجمعة المقبل.

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وذكر مصدر بالإدارة العامة للمرور ، أنه فى إطار القيام بأعمال إنشاء كوبرى مشاة أعلى طريق ” القاهرة – الإسكندرية ” الصحراوى بمدخل منطقة مرغم بمنطقة الكيلو 33، وهو الأمر الذي استلزم إيقاف الحركة المرورية بمنطقة الأعمال جزئيا، فى الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة ، بمدخل الناصرية – مرغم لمدة 10 دقائق لتركيب الباكية المعدنية على كوبرى المشاة المزمع إنشاؤه، وعقب الانتهاء سيتم تركيب الاتجاه الآخر من الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية، تحسبا لأى حالة طارئة.

وأشار المصدر إلى أن مدة الأعمال ستكون 8 ساعات، مقسمة 4 ساعات لكل اتجاه، مضيفًا أنه سيتم إيقاف الحركة المرورية لمدة 10 دقائق أثناء تركيب الباكية المعدنية، وتم تحديد يوم الجمعة 18 يناير الجارى للقيام بالأعمال .