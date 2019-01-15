الأرصاد تحذر المواطنين من عاصفة على القاهرة سرعتها 40 كم

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قال رئيس الإدارة المركزية التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد ” إبراهيم عطا”، إن العاصفة تبدأ خلال ساعة على القاهرة، محذرًا من أن سرعة الرياح قد تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة.

وأضاف أن الرياح تشتد خلال الساعات المقبلة، على معظم الأنحاء، حتى مساء اليوم، وأوضح “محمود شاهين” مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد عاصفة ترابية على القاهرة، موضحًا أنها تبدأ قبل العصر.

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وأضاف شاهين، أن طقس غداً الأربعاء يشهد نشاطًا للرياح الشمالية الغربية على مدن القناة وسيناء، تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وبالنسبة للقاهرة، أوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصمة تشهد غدًا نشاطًا واسعاً للرياح.