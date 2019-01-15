الحكومة تكشف حقيقة رفع الدعم التمويني

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علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء الموافق 15 يناير من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن نية الحكومة رفع الدعم التمويني عن الأسر الفقيرة والمستحقة بشكل نهائي خلال العام المقبل.

وفي بيان تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، والتي نفت بدورها صحة تلك الأنباء تماما

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وزاد تقرير المركز الإعلامي ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أكدت أنه لم ولن يتم رفع الدعم التمويني مطلقا ، عن الأسر الفقيرة والمستحقة والأكثر احتياجا ، وأن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا ، باعتباره دورا أصيلا من أدوارها ، الذي لا يمكن التخلي عنه أو المساس به ، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

وأضاف المركز الإعلامي في تقريره ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أكدت على أنها تعمل وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتوفير حياة كريمة للمواطنين كافة ، وخاصة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا بينهم ، عن طريق تطوير المنظومة التموينية بشكل دوري ، لتوفير الاحتياجات الأساسية لتلك الفئات.

وتابعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، في تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن المستفيدين من منظومة التموين ، حصلوا على حصصهم من المقررات التموينية الشهرية ، وفقا لعدد الأفراد المستفيدين في البطاقة ، وبالقيمة المادية المخصصة لكل فرد.

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، المواطنين في حال وجود أي شكاوى تتعلق بالمنظومة التموينية في أي محافظة من محافظات الجمهورية ، الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية.