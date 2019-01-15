ضرائب جديدة على دخول السينما وتذاكر القطارات

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نشرت صحيفة الوقائع المصرية ، في عددها الـ12 الصادر اليوم الثلاثاء ، الموافق 15 يناير من العام الحالي 2019 ، قرار وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة غادة والي ، رقم 451 لسنة 2018 ، والخاص بفرض رسوم إضافية على كل أجرة دخول دور السينما والملاهي ، وعلى كل تذكرة سكة حديد في الدرجة الثانية والدرجة الأولى ، وعلى كل رسالة برقية أو تليفونية (ترنك) ، وعلى كل رسالة بريدية.

قرار وزارة التضامن الاجتماعي ، شمل كذلك أن تذهب حصيلة الرسوم الإضافية ، إلى موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، المنشأ في وزارة التضامن الاجتماعي.

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