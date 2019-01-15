الحكومة تعلق على تأجيل مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية

Advertisements

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء الموافق 15 يناير من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن إصدار مجلس الوزراء ، قرارا بتأجيل الأعمال الإنشائية في مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية.

وأوضح المركز الإعلامي ، في بيان تقصي الحقائق الصادر عن اليوم الثلاثاء ، أن وزارة الآثار برئاسة الدكتور خالد العناني ، ذكرت أن معدلات العمل في المتحف القومي للحضارة المصرية ، تسير وفقا للإطار الزمني المحدد للانتهاء من المشروع ، وسوف يتم افتتاحه كليا في العام 2020..

Advertisements

وبحسب بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، أكدت وزارة الآثار أن كل ما يثار في هذا الشأن ، هي شائعات تهدف للنيل من جهود الدولة في ملف الآثار ، موضحة أنه تم افتتاح قاعة العرض المؤقت في المتحف القومي للحضارة المصرية ، مطلع العام 2017 ، عن تطور الصناعات التراثية في مصر ، وسوف يتم افتتاح ثلاث قاعات أخرى منه منتصف العام الحالي 2019 ، وهي «العرض المركزي ، المومياوات الملكية ، ومتحف العاصمة» ، وذلك وفقا لخطة العمل المتبعة.