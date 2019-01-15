الحكومة تعلق على طرح سندات بالين الياباني في الأسواق الآسيوية

Advertisements

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء الموافق 15 يناير من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن نية الحكومة إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار ، خلال الأسبوع الحالي.

وبحسب تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، نقل المركز نفي وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط ، طرح سندات مصرية بالين الياباني في السوق الآسيوية خلال الأسبوع الحالي ، مؤكدة عدم تحديد أي موعد حتى الآن لإصدار تلك السندات في السوق الآسيوية ، وعدم تحديد قيمتها أو حتى عملة تلك الإصدارات.

Advertisements

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في تقريره ، أن وزارة المالية أكدت أن كل ما يتردد في هذا الشأن ، مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة حول الاستثمار في مصر ، لافتة إلى أن قرار طرح السندات ، سوف يعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل ، التي بدأها وزير المالية الدكتور محمد معيط منذ أكتوبر الماضي ، وسوف نتهي في فبراير المقبل.

وتابعت وزارة المالية في تقرير المركز الإعلامي ، أن طرح السندات في تلك الأسواق ، يأتي في إطار سعي وزارة المالية للتواصل المباشر مع المستثمرين الآسيويين ، بهدف تنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري ، وتوسيع قاعدة المستثمرين ، غن طريق جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية ، لزيادة حجم السيولة المتاحة ، لتمويل إصدارات الأذون والسندات الحكومية ، لخفض أسعار العائد المطلوبة عليها ، ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين ، إضافة إلى الترويج للإصلاحات الاقتصادية ، وارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية.

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، أن وزارة المالية ناشدت وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي كافة ، التواصل مع الجهات المعنية في الوزارة ، بهدف التأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق ، وتؤدى إلى إثارة البلبلة وتؤثر سلبا على الاقتصاد المصري.