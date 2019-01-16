البرلمان :”اللى دخل التوك توك مصر مش عارف هيبقى جزاءه إيه!”

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صرح رئيس البرلمان المصري الدكتور على عبد العال، “على أن الدولة تعمل على تنظيم ما هو عشوائي، وتقتحمه كما حدث مع الأحياء العشوائية التي كانت تمثل خطرًا داهمًا على حياة سكانها”.

وأشار علي عبد العال، خلال جلسة مناقشة “مشروع قانون” قد تقدمت به الحكومة المصرية من أجل إصدار هذا القانون الخاص “بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي”.

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يعاني قطاع النقل البري من عشوائية بكل “بشع”، وأضاف رئيس البرلمان المصري “التوكتوك مثلا اللى دخله وساب الدنيا مش عارف هيبقى جزاءه إيه! وكل هذا نقل غير آمن، وغالبية الميكروباصات غير مُرخصة، وحمولات سيارات النقل عشوائية، ونحن نهدف إلى تنظيم منظومة النقل”.

وأكد “أن البرلمان المصري سوف يعقد جلسة بحضور المعنيين بهذا الصدد من أجل الحد من انتشار التوك توك”، وأضاف: “نريد أن ننظم هذه الوسيلة العشوائية، التوك توك بقى بيعمل فسح مش بينقل ركاب، ويجب أن يتم استيعاب تلك الوسيلة من الاقتصاد الموازي في إطار الاقتصاد المصري الرسمي”.

وجه رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأمين عام ائتلاف دعم مصر المهندس أحمد السجينى، الشكر إلى الدكتور على عبد العال بمناسبة الانتهاء من “قانون المحال العامة”، كما توجه بالتهنئة إلى لجنة النقل في مجلس النواب المصري، ووزير النقل والمواصلات بمناسبة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

لفت “إلى أنه كان هناك مطالبات عديدة بهذا التشريع”، وأعرب المهندس أحمد السجينى عن موافقته عما تم طرحه من قبل الدكتور عبد العال الخاصة بشأن مشاركة البرلمان المصري فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف “أتمنى من الحكومة المصرية ألا نرى اللائحة بعيدة عن فلسفة القانون الجديد، ومراعاة التوصيات الصادرة من اللجان النوعية”.

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