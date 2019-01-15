مستشار المفتي يطالب بغلق السوشيال ميديا ساعة يوميًا

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أطلق المستشار العلمي لمفتي الجمهورية الدكتور مجدى عاشور تحذير من خطورة “إدمان السوشيال ميديا” من قبل بعض الأشخاص، وأضاف “إن البعض يدمن السوشيال ميديا لدرجة أن البعض يشارك فى نشر شائعة تضر بالوطن”.

وأضاف عاشور، “إن الأسرة تتجمع فى مكان واحد، وكل منشغل فى استخدام السوشيال ميديا، وترك معاونة الأسرة من أجل ذلك، وكان هذه الأدوات التى وصل استخدامها لحد الإدمان والإضرار بالأسرة وزيادة الطلاق بسبب العزلة الأسرية التي سببتها ورفع نسبة الطلاق”.

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وطالب مستشار المفتي “بتخصيص ساعة من أجل غلق الموبايل يوميًا للجلوس مع الأسرة والأبوين لدى زيارتهما، وأن يتم استخدام السوشيال ميديا فيما لا يضر الوطن أو الأشخاص، وبشرط أن لا يتخلى الناس عن مسؤولياتهم”.

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