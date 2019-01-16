الإفتاء تبدأ برنامج تأهيل المقبلين على الزواج لدعم الحياة الأسرية والاجتماعية

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صرحت دار الإفتاء المصرية عن فتح باب الاشتراك في “البرنامج السابع من أجل إعداد وتأهيل المقبلين على الزواج”، في إطار الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في استقرار المجتمع المصري، والعلاقات الأسرية والاجتماعية.

وأضافت دار الإفتاء، في البيان الصادر عنها اليوم اليوم الثلاثاء، أن البرنامج سوف ينعقد في المدة من الحادي والعشرين إلى السابع والعشرين من شهر يناير الحالي، وسوف يعمل على تدعيم الشباب بكافة الخبرات، والمعارف، والمهارات اللازمة من أجل تكوين حياة أسرية و زوجية ناجحة.

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وسوف يتناول البرنامج “كيفية التخطيط للزواج، والحصول على الزوج أو الزوجة الناجحة، وكيفية تكوين أسرة مفيدة للمجتمع”.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنها سوف تتلقى كافة الاستفسارات على رقم التليفون التالي: “01144802021”، من تمام الساعة العاشرة صباحًا إلى تمام الساعة الثالثة عصرًا، من يوم الأحد إلى يوم الخميس، أو يقوم الراغب في الاستفسار بزيارة الرابط التالي.

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