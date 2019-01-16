الرقابة الإدارية تواصل جهودها وتلقى القبض على موظف وآخر عاطل بمطار الغردقة

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كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط موظف بنادى جمارك الغردقة وآخر عاطل أثناء عرضه رشوة على مأمور جمرك بمطار الغردقة.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية أن الرشوة كانت فى مقابل تسهيل عملية تهريب كمية من الأدوية والمنشطات الجنسية التى من المحظور دخولها للبلاد.

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وأردفت الهيئة في بيانها الذي أذاعته أن ” البضائع المراد تهريبها قادمة من تركيا وتبلغ قيمتها 1.5 مليون جنيهـا، يأتى هذا ضمن الحملات الكبيرة والواسعة التي تقوم بها الهيئة للكشف عن الكثير من عمليات الفساد الإداري بالدولة .

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