الأرصاد: استمرار الطقس شديد البرودة والرياح المثيرة للرمال.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

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تٌصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرة يومية حول أحوال الطقس، وحسب ما جاء في نشرة اليوم الأربعاء، الموافق 16 يناير، فإن خبراء الطقس يتوقعون أن يسود اليوم الأربعاء طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضاف الخبراء، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد للوجه البحرى والقاهرة.

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وحول نشاط الرياح ، أشارت توقعات الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة على سيناء ومدن القناة وتنشط على البحرين مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط .

وبخصوص حالة البحرين، أوضح خبراء الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون عالية ومضطربة ويرتفع الموج فيه من 4 إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 5ر3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن ناحيته ذكر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء سوف يشهد عاصفة ترابية على القاهرة ضمن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات الماضية.

وأكد شاهين، أن تحسن الأحوال الجوية يبدأ قليلًا غدًا، رغم برودة الطقس، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام.

وأشار شاهين إلى أن التحسن في الطقس سوف يبدأ مع الغد الخميس، ولمدة 3 أيام، متوقعًا وجود موجة أخرى من نشاط الرياح والأمطار، لأننا في فصل الشتاء.

وأضاف إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية التحاليل والتنبؤات الجوية، بالهيئة، أن نشاط الرياح سيشتد خلال الساعات المقبلة، على معظم الأنحاء، حتى مساء اليوم.

ويقدم لكم موقع “مصر 365” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر وبعض العواصم العربية والأجنبية ، حسب ما جاء في دورية هيئة الأرصاد الجوية، حول طقس اليوم الأربعاء، الموافق 16 يناير..

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 16 يناير، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 09 15

شبين الكوم 08 15

طنطا 08 15

دمنهور 08 15

الإسكندرية 08 15

بلطيم 09 18

مطروح 08 14

السلوم 05 14

سيوة 07 15

بورسعيد 10 15

دميا 10 15

الزقازيق 07 16

الاسماعلية 07 15

السويس 08 16

العريش 07 16

رفح 06 16

رأس سدر 10 18

نخل 01 15

نويبع 13 18

طابا 07 16

كاترين -01 10

الطور 07 18

شرم الشيخ 12 21

الغردقة 09 20

مرسى علم 11 19

الفيوم 07 16

بنى سويف 07 16

المنيا 07 17

أسيوط 06 17

سوهاج 07 18

قنا 07 17

الأقصر 08 19

أسوان 08 20

أبوسمبل 08 19

الوادى الجديد 02 19

شلاتين 14 23

ابو رماد 14 23

راس حدربة 15 21

حلايب 16 20

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم اليوم الأربعاء، الموافق 16 يناير، على عدد من المدن والعواصم العربية:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 29

المدينة 09 26

الرياض 17 28

المنامة 20 25

أبوظبى 18 28

الدوحة 20 25

الكويت 13 22

دمشق 02 08

بيروت 10 12

عمان 01 08

القدس 03 09

غزة 09 16

بغداد 07 17

مسقط 19 26

صنعاء 06 26

الخرطوم 15 32

طرابلس 10 18

تونس 08 17

الجزائر 07 16

الرباط 08 16

نواكشوط 16 28

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 16 يناير، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -08 -01

اسطنبول 03 04

اسلام اباد 04 18

نيودلهى 07 21

جاكرتا 25 31

بكين -09 02

كوالامبور 24 33

طوكيو 00 10

أثينا 04 11

روما 08 13

باريس 03 08

مدريد -03 12

برلين 03 08

لندن 02 07

مونتريال -19 00

موسكو -08 -06

نيويورك -04 06

واشنطن -02 07