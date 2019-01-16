الحكومة تتعاقد على شراء 75 ألف طن زيت خام

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية ، أنها تعاقدت على شراء 75 ألف طن زيت خام ، عن طريق المناقصة على رقم “9”.

وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية ، أنها اشترت 15 ألف طن زيت عباد صب مستورد بالدولار ، للشحن في الفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 ، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

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أحمد يوسف ، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ، أوضح أنه تم التعاقد على شراء 60 ألف طن زيت صويا خام ، للشحن في الفترة من 15 حتى 31 مارس المقبل.

وكانت آخر مناقصة أجرتها الهيئة العامة للسلع التموينية ، أظهرت شراء 32.550 ألف طن زيت صويا محلي.