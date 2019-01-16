انقطاع المياه اليوم عن 4 مناطق بالقليوبية تعرف عليهم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الأربعاء، الموافق 16 يناير، أنه نظرًا لقيام الشركة ببعض أعمال الإصلاحات بخطوط إمداد المياه لمركز القناطر الخيرية، فقد تقرر قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم الأربعاء، لمدة 10 ساعات، تبدأ من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 صباح الخميس، وذلك لإصلاح عطل بخط الطرد الرئيسي بمحطة المياه المرشحة بالقناطر الخيرية.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالمواطنين والمستشفيات والمخابز بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، حيث سيتم الفصل عن مدينة القناطر الخيرية وقرى الوحدات المحلية بشلقان والمنيرة وسندبيس.

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