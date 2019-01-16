نقل 51 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة خلال عام

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أعلن المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة ، العميد خالد الحسيني ، انتهاء تنفيذ 50% من أعمال الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة ، وتوقع زيادة النسبة إلى 75% بنهاية العام الحالي 2019 ، والانتهاء من تنفيذه كاملا منتصف العام 2020 ، تمهيدا لنقل الوزارات إلى مقارها الجديدة في الحي الحكومي.

وفي تصريحات صحفية عنه ، قال العميد خالد الحسيني ، أن الحي الحكومي يستوعب 51 ألف موظف ، من 31 وزارة وقطاع أعمال ، موضحا أن عمليات نقل الموظفين ، تتم بالتنسيق بين الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ، ووزارة التخطيط ، حيث يوجد وزارات سوف تنقل نحو 5 آلاف موظف ، مثل وزارة المالية التي سوف تنقلهم على مراحل ، وأخرى على مرحلة واحدة مثل وزارة قطاع الأعمال ، التي سوف تنقل 152 موظفًا فقط.

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وفيما يخص إجراء الاختبارات لموظفي الوزارات ، قال مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، إن الوزارة تواصل حاليًا إجراء الاختبارات ، تمهيدًا للنقل طبقًا لاحتياج الوزارات ، موضحا أن عملية الاختيار تتضمن قدرة الموظف على التعامل مع الآلية الجديدة للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة ، فضلا عن إجادة اللغة الانجليزية ، ومهارات الحاسب الآلي ، وغيرها من الأمور التي تحتاج لقدرات لإنجاز مهام العمل بسرعة ، طبقًا للمعطيات الجديدة.

من جانبها ، أوضحت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أن الحكومة تعكف على تنفيذ خطة كبيرة للإصلاح الإدارى والمؤسسي ، تكون إحدى نتائجها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، بجهاز إدارى كفء وفعال ، أهم ما يميزه العنصر البشري ، لافتة إلى أن نحو 7500 قيادى على مستوى الجهاز الإداري للدولة ، يتم تدريبهم حاليًا ، فضلا عن إنشاء الوحدات المتخصصة للمساعدة على تنفيذ الخطة التدريبية على مستوى كل الوزارات.

وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أن ذلك التوجه يواكبه بشكل أساسي ، عملية الميكنة والتحول الرقمي ، التي تشارك فيها الوزارة مع عدة وزارات وجهات أخرى ، مثل وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية ، وهو ما يحظى بقدر كبير من الدعم السياسي.