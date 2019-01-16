اليوم.. الحكومة توقع عقدا مع الصين لتمويل القطار الكهربائي

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توقع الهيئة القومية للأنفاق ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، العقد الثاني لتمويل مشروع القطار الكهربائي ، الذي يصل بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السلام ، مع بنك أكزيم الصيني ، وذلك حسب ما ذكرت مصادر مطلعة في وزارة النقل والمواصلات.

وبحسب المصادر ، يتم توقيع العقد بحضور المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات ثالعمرانية ، المهندس هشام عرفات ، وزير النقل والمواصلات ، الدكتور سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، ليسدل الستار على مفاوضات استمرت 4 سنوات مع الصين ، لتنفيذ أول مشروع قطار يعمل بالطاقة الكهربائية في مصر.

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ووصل نائب مدير البنك الصيني إلى القاهرة ، أمس الثلاثاء ، على رأس وفد من مجلس إدارة البنك ، للتوقيع على العقد الثاني بقيمة 1.250 مليار دولار ، ويتم وضع حجر أساس المشروع خلال شهرين.

مشروع القطار الكهربائي يمتد بطول 67.846 كيلومتر ، بينها 61 كيلو متر سطحي ، و6.1 كيلومتر على كوبري علوي ، و0.665 كيلومتر نفقي ، ويشمل 11 محطة ، حيث يبدأ المسار من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق ، في محطة عدلى منصور ، مارا بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي حتى مدينة الروبيكي ، حيث يتفرع إلى خطين ، الأول شمالا بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمي ، والآخر جنوبا من محطة الروبيكي إلى العاصمة الادارية الجديدة ، حتى مطار القطامية الجديد.