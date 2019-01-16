الحكومة: حملة للحد من الزيادة السكانية تستهدف الأعلى خصوبة والأكبر فقرًا

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أكد رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات اجتماع اليوم الأربعاء المنعقد في مجلس الوزراء، استمرار جهود الدولة المصرية من أجل إحراز المزيد من الخطوات الملموسة على صعيد تحقيق العدالة الاجتماعية.

أشار رئيس الحكومة “إلى المضي في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أعلنها رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، والتي تستهدف الارتقاء بالمستوى الاجتماعي، والمستوى الاقتصادي، وكذلك المستوى البيئي للأسر في القرى الفقيرة، من خلال تضافر جهود الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني”.

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وأكد وزير الأوقاف المصرية خلال فعاليات اجتماع الحكومة اليوم “أنه تم تخصيص مائة مليون جنيه من الوزارة من أجل دعم مبادرة حياة كريمة”.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار جهود الدولة المصرية فى دعم حملة الحد من الزيادة السكانية، والتوعية من الآثار السلبية لها.

ولفت “إلى أن تلك الحملة تستهدف القرى والمناطق الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة، في إطار السعي من أجل السيطرة على الزيادة السكانية الغير منضبطة، من خلال العمل على تصحيح المفاهيم الدينية، والمفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب”.

وأضاف رئيس الحكومة “علاوة على البدء في زيارات طرق الأبواب من خلال الجمعيات، من خلال الوصول بأهداف التوعية إلى شريحة أكبر من المواطنين من أجل ضبط الزيادة السكانية”.

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