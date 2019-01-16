«الصحة» تحذر المواطنين من التقلبات الجوية: الزموا منازلكم

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جددت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، تحذيراتها للمواطنين مع استمرار التقلبات الجوية ، وسوء أحوال الطقس ، الذي يتسبب في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء ، مثلرنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

وفي بيان صحفي صادر عنها اليوم الأربعاء ، طالبت وزارة الصحة والسكان ، المواطنين بعدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر ، وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس ، لافتة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف ، حيث تعتبر فلترا للهواء الطبيعي ، كما أن الأنف يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

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كما طالبت وزارة الصحة ، المواطنين بعدم الخروج من المنزل ، في الأيام التي تنتشر بها العواصف والأتربة ، إلا لظروف قهرية وعند الحاجة ، شرط تغطية الأنف وارتداء ملابس ثقيلة ، كما نصحت بتناول تطعيمات وأدوية مقوية لمناعة الجسم ، خاصة تطعيم الإنفلونزا للفئات الأكثر عرضة للإصابة به ، مثل الأطفال أقل من خمس سنوات ، والسن الأكبر من 65 عاما ، والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة ، وطالبت كذلك بالاهتمام بتناول المشروبات الدافئة والإكثار من تناول المياه.