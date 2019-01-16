«المرور»: نتابع حالة الطقس مع «الأرصاد».. ومستعدون لأي طارئ

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ذكرت الإدارة العامة للمرور ، برئاسة اللواء عصام شادي ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، أنها تنسق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، لمتابعة حركة العاصفة الترابية على الطرق ، بهدف تجهيز رجال المرور على الطرق ، لإجراء عمليات غلق أو تحويلات في الطرق ، لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أي معوقات ، سواء أعطال أو مصادمات.

وأضافت الإدارة العامة للمرور ، أنها تكثف وجود القوات على الطرق ، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية ، للاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية ، وذلك بعد ظهور رياح محملة بالأتربة على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.

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وأكدت الإدارة العامة للمرور ، حرصها على التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية ، باتخاذ الإجراءات المرورية كافة ، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على الطرق كافة ، والتواجد المرورى الفعّال لأي طارئ ، وإخطار غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة.

كما ناشدت الإدارة العامة للمرور ، قائدي السيارات على الطرق ، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ، موضحة أنه حتى الآن لم يتم إغلاق أي طريق ، إلا في حالة انعدام الرؤية فقط ، وسط انتشار الخدمات المرورية.