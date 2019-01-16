للمرة الثانية خلال أسبوع.. «الزراعة» تغلق حدائق الحيوان

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قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، للمرة الثانية خلال أسبوع ، إغلاق حدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية في المحافظات خاصة الجيزة ، نظرا لسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية ، وخوفا من سقوط أشجار على الزائرين ، وتعرض الحيوانات والطيور إلى مخاطر صحية.

الدكتور محمد رجائي ، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، قال في تصريحات صحفية عنه اليوم الأربعاء ، إن وزارة الزراعة قررت إغلاق حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات ، وحديقة حيوان الجيزة التي تعد أكبر الحدائق ، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية ، وخوفا من أي ضرر للمواطنين أو الحيوانات.

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وزاد رئيس حدائق الحيوان ، أنه سوف يبدأ غلق باب التذكر وإخلاء الحديقة كإجراء احترازي ، خوفا على المواطنين ، ولتلاشي الأضرار الصحية التي تؤثر على الحيوانات بالسلب ، بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية ، على أن يتم إغلاق الحدائق حال شدة موجة العاصفة الترابية خلال الأيام المقبلة.

وتابع محمد رجائي ، أن حديقة حيوان الجيزة اتخذت الإجراءات اللازمة كافة من العاصفة الترابية ، بينها فتح المبيتات للحيوانات ، ورش الأرضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة ، وعمل فرشات من قش الأرز ط وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية ، لمساعدة الحيوانات على التدفئة ، فضلا عن المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان ، عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان ، وعمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور من العاصفة الترابية ، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستيك ، ومتابعة الأطباء البيطريين لجميع الحدائق ، والتأكد من عدم وجود آثار سلبية على جميع الحيوانات الموجودة في الحدائق.