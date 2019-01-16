التضامن تعلن عن آلية إنقاذ أطفال الشوارع والمشردين

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أعلن المتحدث باسم برنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي حازم الملاح، “أن برنامج أطفال بلا مأوى لديه سبعة عشر وحدة متنقلة في عشرة محافظات من محافظات جمهورية مصر العربية، من أجل تقديم الخدمات المطلوبة إلى أطفال الشوارع، وتقديم فحص طبى شامل لهم”.

ولفت “إلى تطوير خمسة مؤسسات رعاية تابعة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، لكي تكون بيوت آمنة إلى رعاية وحماية الأطفال”.

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وجاء تصريحات حازم الملاح، خلال مداخلة هاتفية له عبر القناة الفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، وأكد “على التدخل السريع، هي آلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، للعمل على تُقدم الخدمات إلى فئة كبار السن والمشردين”.

وأشار “إلى تلقي البلاغات على الخط الساخن رقم التالي 16439، وهناك فريق يعمل بشكل يومي من أجل حماية أطفال الشوارع والمشردين وكبار السن بالشوارع”.

وأكد حازم الملاح “أن هناك تنسيقًا مع وزارة الصحة والسكان، فيما يخص المستشفيات، والعمل على تقديم الرعاية الصحية للأطفال المشردين في الشوارع، وأيضا بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالأمر”.

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