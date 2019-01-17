بسبب تداعيات الطقس السيء.. المرور تعلن أرقام هامة للطوارئ

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تقوم إدارات المرور التابعة لمحافظة الجيزة، ومحافظة القاهرة خلال الوقت الراهن بمراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة في أعلى الكبارى، وداخل الأنفاق، وكذلك الكاميرات الموجودة في المحاور الرابطة بين المحافظات المصرية، بالتزامن مع ظهور “عاصفة رملية”، المصاحبة لرياح شديدة وسط انتشار الخدمات المرورية في جميع الطرق منعًا لوقوع أي تكدسات أو زحام مروري في أماكن الحوادث، أو وقوع أي زحام مرورى خلال فترات الذروة.

تقوم خلال الوقت الراهن إدارات المرور بالتعاون مع الحماية المدنية، وشرطة المرافق وجميع الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزة المعاونة القائمة في محافظة القاهرة، بالعمل على توفير خدمات الإنقاذ واللوادر بسبب سقوط الأشجار أو حوادث مرورية.

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أعلنت إدارة المرور عن تخصيص أرقام من أجل الإغاثة، وهي كالتالي “136 /01155554444″، كما تم بالتعاون محافظة الجيزة، والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور الجيزة إزالة أى أشجار أو انهيارات وقعت سبب العاصفة الترابية التي تتعرض لها البلاد خلال الوقت الراهن.

وتم تجهيز “غرفة عمليات” خاصة بكل جهة وأطقم أفراد محددة، مع بيان دور كل طرف في الغرفة، والتعاون المستمر بين كافة الجهات، كما تم تخصيص خط ساخن خاص بمرور الجيزة، من أجل الإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على التالي “01205344444”.

كما تم تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن لمحافظة الجيزة على الرقم التالي “114”، ورقم خاص بهيئة النظافة على الرقم “16809”، ورقم خاص للحماية المدنية على الرقم التالي “180”، ويتم التعاون مع جميع الجهات لمقاومة ومواجهة تأثيرات الطقس السيئ الذي تتعرض له البلاد خلال الوقت الراهن.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم .