الحكومة توافق على اتفاقية تعاون فني ومالي مع ألمانيا

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة.

وخلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قراري رئيس الجمهورية ، بشأن الاتفاق بين الحكومة المصرية ، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ، بشأن التعاون الفني والمالي ، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر من العام الماضي 2018.

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وبمقتضى هذا الاتفاق ، تقدم الحكومة الألمانية على نفقتها الخاصة ، مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلى 48 مليون يورو ، وذلك بهدف دعم عدد من المشروعات ، أبرزها «كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة ، دعم نظام التعليم في مصر ، تشجيع التوظيف ، تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إدارة المخلفات الصلبة ، تطوير البنية التحتية ، مبادرات الإصلاح الإداري ، تحسين الخدمات العامة ، وزيادة دخل صغار المزارعين».

وفيما يخص التعاون المالي ، يمكن للحكومة المصرية ، الحصول من بنك التعمير الألماني ، على تمويل بنحو 102 مليون و 500 ألف يورو ، لعدد من المشروعات ، بينها «إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية ، مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ، مشروعات الري ، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة».