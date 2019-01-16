الحكومة توافق على اتفاق لتأسيس منطقة تجارة حرة قارية إفريقية

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة.

وخلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، الخاص بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكولاته الملحقة ، والذي تم توقيعه في كيجالي بتاريخ 21 مارس من العام الماضي 2018.

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الاتفاق الذي وافقت عليه الحكومة ، يهدف إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء ، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في إفريقيا ، بهدف الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية ، التي تعترض التجارة في السلع والخدمات ، وصولا إلى الاتحاد الجمركي في القارة الإفريقية.

ويغطي الاتفاق الجديد ، التجارة في السلع والخدمات ، إضافة إلى الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية ، وسياسة المنافسة.