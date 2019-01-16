الحكومة توافق على إنشاء هيئة تمويلية للعلوم والابتكار والتكنولوجيا

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة.

وخلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ، خاص بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد من ملاحظات الوزارات المختلفة.

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مشروع القانون الجديد يتضمن 20 مادة مقسمة على 5 فصول ، الأول يضم المواد من المادة (1) وحتى المادة (4) ، والتي خٌصصت لإنشاء الهيئة وتبعيتها للوزير المختص بالبحث العلمي ، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.

ووضع القانون للهيئة في المادة (2) منه هدفًا أساسيًا ، هو دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار ، وكذلك الربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع ، عن طريق الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.

أما المادة (3) من مشروع القانون ، ففصلت اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوليدة ، وأهمها تمويل الأبحاث العلمية ، وتشجيعا للاستفادة منها وفق رؤية عامة تحددها الهيئة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة ، ووضع خطة الدولة في مجال البحث العلمي ، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية ، التي تجريها الجامعات الأجنبية والمنظمات المتخصصة ، التى لها مقر رئيسي داخل البلاد.

وخصص مشروع القانون في الفصل الثاني ، موازنة الهيئة ومواردها ، والتي حرص القانون على تنويعها ، كي يضمن للهيئة ملاءة مالية تمكنها من النهوض بمسؤولياتها.

وفي المادة (6) من مشروع القانون ، فللهيئة موازنة مستقلة ، وخٌصصت مواد الفصل الرابع من القانون لتحديد كيفية إدارة الهيئة ، حيث نصت على تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء ، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي ، وعضوية 10 أعضاء روعي اختيارهم من الجهات المعنية بالبحث العلمي في مصر ، وذلك لمدة سنتين قابلتين للتجديد لمدة واحدة ، وكذلك حددت مواد هذا الفصل ، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.