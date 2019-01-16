مدبولي يوجه بمراعاة عاملي الوقت والإنجاز في تنظيم البطولة الإفريقية 2019

Advertisements

ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة.

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع ، إن الحكومة بصدد تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 ، موضحا أهمية عاملي الوقت والإنجاز ، حيث إن الفترة الزمنية المتبقية ، تتطلب تنسيقًا وعملًا دؤوبًا من الجميع ، حتى يخرج الحدث بشكل يليق بمصر.

Advertisements

وأوضح المهندس مصطفى مدبولي ، أنه وجه الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، لإتاحة الاستثمارات والتمويل اللازم ، لإعادة تأهيل المنشآت الرياضية التي سوف تشهد فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية ، كما وجه باستعداد المدن المشاركة في البطولة ، وتطويرها وتنسيق الشوارع بها ، كي تخرج البطولة على أعلى مستوى.

ولفت رئيس مجلس الوزراء ، إلى أن التنسيق جار بين القوات المسلحة والشرطة ، لتوفير التأمين الكامل لفعاليات البطولة ، كي تكون رسالة للعالم بأن مصر قادرة على تنظيم البطولات والأحداث العالمية ، وكذلك تحقيق الاستفادة من البطولة سياحيًا وثقافيًا واقتصاديًا ، حيث يتم تشكيل لجنة عليا برئاسته ، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين بخلاف اللجنة المنظمة ، التي ستتابع تفاصيل البطولة.