مدبولي: مستمرون في تنفيذ «حياة كريمة».. وندعم حملة الحد من الزيادة السكانية

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء ، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع محافظ ومسؤولي الوادي الجديد ، الذى يعدُ بداية لسلسلة اجتماعات مع قيادات مختلف المحافظات ، كما وجه بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس خلال الاجتماع ، وعلى رأسها إنشاء مجمع موحد مميكن يضم مقرات المصالح الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين ، ووجه أيضا بتعظيم الاستفادة من إمكانيات المحافظة من الإنتاج الزراعي والحيواني.

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ولفت رئيس مجلس الوزراء ، إلى استمرار جهود الدولة لإحراز المزيد من الخطوات الملموسة على صعيد تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ، التي تستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة ، عن طريق تضافر جهود الدولة بالمشاركة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص ، بينما أعلن الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، خلال الاجتماع ، تخصيص 100 مليون جنيه من الوزارة لدعم المبادرة.

كما تحدث المهندس مصطفى مدبولي ، عن جهود الدولة لدعم حملة الحد من الزيادة السكانية ، التي تستهدف الأكثر فقرا والأعلى خصوبة ، وتسعى للسيطرة على الزيادة السكانية غير المنضبطة ، عن طريق تصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة ، التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب ، والبدء في زيارات طرق الأبواب عن طريق الجمعيات ، للوصول بأهداف التوعية إلى شريحة أكبر من المواطنين لضبط الزيادة السكانية.