هدوء في حركة الرياح وبرودة في الجو.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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تشهد البلاد تحسنا في حالة الطقس ، غدا الخميس الموافق 17 يناير من العام الحالي 2019 ، حيث تهدأ حركة الرياح على معظم الأنحاء ، بينما تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية ، ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون بارد على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، مائل للبرودة علي جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ، وتقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وفيما يخص حالة البحرين المتوسط والأحمر ، أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة ، بينما يتراوح ارتفاع الموج فيهما ، من مترين حتى مترين ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، غدا الخميس الموافق 17 يناير من العام الحالي 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

القاهرة ، العظمى 16 درجة ، الصغرى 7 درجات.

الإسكندرية ، العظمى 16 درجة ، الصغرى 9 درجات.

مطروح ، العظمى 16 درجة ، الصغرى 8 درجات،

سوهاج ، العظمى 17 درجة ، الصغرى 5 درجات.

قنا ، العظمى 17 درجة ، الصغرى 6 درجات.

أسوان ، العظمى 19 درجة ، الصغرى 7 درجات.