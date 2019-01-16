السيسي يشيد بجهود «إيني» في مصر: أنشطة مهنية ومعايير عالمية

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول ، وذلك بحضور المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، واللواء عباس كامل ، رئيس المخابرات العامة ، وعدد من مسؤولي الشركة الإيطالية.

السفير بسام راضي ، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، قال إن اللقاء جاء في إطار المتابعة الدورية للتقدم الذي تحرزه الشركة الإيطالية في أعمالها بمصر ، حيث استعرض رئيس «إيني» تطور أنشطة الشركة ، ولفت إلى أن إنتاج حقل ظهر يسير وفقا للتوقيتات المقررة ، حيث تستخدم الشركة الإيطالية تقنيات عالية المستوى خلال عملية الاستخراج ، بما يسهم في تحسين إنتاجية الحقل.

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وأوضح رئيس شركة إيني ، أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة اهتماما بتطوير الاستثمار بها ، حيث إن حجم استثمارات الشركة في مصر بلغ 13 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية ، وتعتزم الشركة زيادتها في الفترة المقبلة.

رئيس شركة إيني ، أشاد بمستوى التعاون بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية ، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة في مصر ، يتمتع بفرص واعدة ، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة ، خاصة في ظل ما توليه الدولة من اهتمام ، بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي.

وزاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أشاد خلال الاجتماع بجهود شركة إيني في الاستغلال الأمثل لثروات مصر من الغاز الطبيعي ، وما تنفذه الشركة من أنشطة في مصر بأسلوب مهني ومعايير عالمية ، مشيرا إلى علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وإيطاليا ، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين الجانبين ، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للطرفين.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال اللقاء ، وزارة البترول والثروة المعدنية ، والجهات التابعة لها ، بمواصلة التعاون المكثف مع شركة إيني ، وكذلك تذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها ، مؤكدا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول ، التي تعمل بها الشركة في مصر ، كما أعرب عن تطلعه لمواصلة الشركة للتوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر ، بهدف التوصل إلى اكتشافات جديدة ، أخذا في الاعتبار ما يتوفر في قطاع الطاقة بمصر من آفاق رحبة ، وفي ضوء تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذي اتخذ القاهرة مقرا له.