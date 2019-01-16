السيسي لـ«وفد استثماري»: نقدم تسهيلات لتشجيع الجادين

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، الوفد الاستثمارى المشارك في أعمال مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث ضم الوفد مجموعة من رؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق ومؤسسات الاستثمار العالمية والإقليمية والمصرية.

حضر اللقاء المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة ، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

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السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أكد حرص مصر على التفاعل المباشر مع المستثمرين ، بهدف إلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في السوق المصري في مختلف القطاعات ، كما استعراض المقومات التي باتت تتمتع بها مصر ، والتي ضاعفت قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية ، بما في ذلك استعادة الدولة للاستقرار الأمني والحفاظ عليه في إطار من الوعي الشعبي ، فضلا عن وفرة الأيدي العاملة المدربة ، والسوق المصرية الواسعة ، واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق ، في إفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة ، بهدف تشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة ، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص ، كتحرير سعر صرف العملة ، وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي ، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتحويل الأرباح إلى الخارج ، وما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية ، من مد شبكة الطرق القومية لربط محافظات الجمهورية ، وإنشاء العديد من التجمعات العمرانية الجديدة ، وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة من غاز وكهرباء ، بهدف سد الاحتياجات الداخلية وتوطين الصناعات ، وتطوير المناطق الصناعية وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتحديث الأطر والنظم القانونية ذات الصلة ، بهدف توفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون ، واحترامها لالتزاماتها التعاقدية.

بدورهم ، استعرض مسؤولو الحكومة الجهود المبذولة على الأصعدة كافة في مصر ، بهدف تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد ، وتشجيع الاستثمار عن طريق السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للدولة ، وفقا لأعلى المعايير الدولية من الحوكمة والشفافية ، بهدف تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية ، وتخفيف أعباء الدولة من الاستيراد ، وصولا إلى مواكبة سرعة الإنجازات على أرض الواقع واستيعاب نسب النمو المتصاعدة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن اللقاء تخلله حوارا مفتوحا بين الرئيس ومجموعة المستثمرين ، بشأن الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر ، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأشاد الوفد الاستثماري بالخطط التنموية الطموحة للدولة ، والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر ، والإرادة السياسية الحاسمة لإعادة مصر لمكانتها الإقليمية بوتيرة متسارعة ، والتي ساهمت في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي ، كما أكدوا تقديرهم للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وإشرافه المباشر على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد السيسي عزم الدولة على استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس ، في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل ، مثل مسار وطني ملزم على المدى البعيد لبناء الدولة ، موضحا أن المشروعات التنموية في مصر ، انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ ، كما أن التركيز سينصب على عدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية الواعدة ، بهدف إعادة صياغة شكل الدولة ، وتلبية احتياجات السوق من الإنتاج المحلي.