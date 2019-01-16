مدبولي يوجه بإزالة المباني المخالفة في حرم منطقة خوفو

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وجه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة ، بالتحقيق في إنشاء بعض المباني المخالفة في نطاق حرم منطقة خوفو ، وإزالة المباني المخالفة فورا.

وكان اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة ، قدم تقريرا اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بشأن بعض المباني المخالفة في نطاق حرم منطقة خوفو.

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